Demi Lovato se coupe de Selena Gomez et Nick Jonas

Demi Lovato fait du ménage. Victime d'une overdose le 24 juillet 2018, retrouvée inanimée dans sa maison d'Hollywood Hills, la chanteuse américaine de 25 ans a échappé de peu à la mort. Hospitalisée d'urgence, l'interprète de Tell Me You Love Me a accepté dans la foulée d'entrer en rehab pour se faire soigner. Sortie depuis quelques semaines, la jeune femme revient peu à peu à une vie normale.

Selon une source qui s'est confiée à Entertainment Tonight, Demi Lovato a fait du tri sur Instagram, ne suivant plus certains dont elle avait pourtant été très proche par le passé. Elle a ainsi "unfollowé" Selena Gomez ou encore Nick Jonas. Les deux chanteurs avaient partagé bien plus qu'une amitié puisqu'ils étaient partis ensemble en tournée en 2016 avec le Future Now Tour. Ils ont également partagé l'affiche de Camp Rock. Autant de collaborations et de souvenirs sur lesquels Demi Lovato veut aujourd'hui tirer un trait. "Elle veut se concentrer sur elle-même et fuir toutes les relations difficiles", commente la source. La chanteuse Iggy Azalea s'ajoute à la liste des amis abandonnés. "Elle a besoin de s'entourer de ceux qui soutiennent ses objectifs et rester loin de toute négativité", est-il également rapporté.

Pour l'accompagner dans son retour à une stabilité durable, Demi Lovato est suivi en permanence par un coach de sobriété qui vient à chacune de ses activités qui se limitent pour le moment à des séances de sport et des balades. La star passe trois jours sur sept dans une maison de sobriété, entourée de conseillers qui peuvent l'épauler et la guider à tout moment. Le reste du temps, elle habite dans une nouvelle maison à Los Angeles, celle d'Hollywood Hills ayant été mise en vente.