Demi Moore rejoint le casting d'une série à succès

Les Lyon ont du souci à se faire, Demi Moore va fourrer son nez dans leur empire familial. Très discrète ces derniers temps, la célèbre actrice américaine de 54 ans s'embarque dans une nouvelle aventure pour le moins inattendue. L'ex de Bruce Willis et d'Ashton Kutcher rejoint le casting de la série Empire (diffusée sur W9 en France) comme le révèle le très sérieux Variety. Pas seulement pour une apparition mais pour un rôle récurrent. Selon les premiers éléments, elle y incarnera une infirmière au passé mystérieux, qui se mêlera de manière perfide à la famille Lyon.

Mais il faudra faire preuve de patience pour découvrir la star plongée dans cet univers impitoyable... Ses premiers pas dans Empire seront diffusés dans le dernier épisode de la saison 3, dont le retour est programmé au 22 mars prochain aux États-Unis. Demi Moore offrira peut-être un nouveau souffle à la série de la Fox qui connaît un relâchement ces derniers temps, malgré la présence de nombreux guests tels que Mariah Carey ou French Montana, l'ex de Khloé Kardashian. Focalisée sur l'univers du hip-hop, Empire a déjà vu défiler de nombreuses stars au cours de deux précédentes saisons : Alicia Keys, Naomi Campbell ou encore Kelly Rowland.

Ce n'est pas la première fois que Demi Moore joue dans une série. Sa dernière apparition n'est pas toute récente puisqu'elle remonte à 2003, lorsqu'elle avait endossé le rôle de Sissy Palmer-Ginsburg dans l'épisode 16 de la saison 5 de Will & Grace. Vingt ans plus tôt, la star sulfureuse de Striptease avait décroché un rôle récurrent dans General Hospital, série dans laquelle elle a joué le personnage de Jackie Templeton entre 1982 et 1983.

Olivia Maunoury