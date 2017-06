Demi Moore s'est "limé" des dents : Elle en révèle l'horrible raison...

Demi Moore, icône du septième art et star glamour incontestée ? Il n'en a pas toujours été ainsi. Sur le plateau de Jimmy Fallon, où elle était invitée pour défendre le film Rough Night, l'actrice de 54 ans a révélé qu'elle avait perdu ses deux dents de devant il y a plusieurs années. L'explication est très étonnante, car il ne s'agit pas d'un accident.

La photo de la star de Ghost sans ses incisives dégainée par Fallon prête à rire – d'ailleurs, ses enfants ne s'en privent pas. Mais la raison qu'elle a avancée a instantanément calmé le public. "Je me suis 'limé' les dents. J'aurais adoré dire que c'est en faisant du skateboard ou quelque chose de vraiment cool, mais je pense qu'il est important de partager cette histoire parce que c'est très probablement arrivé à cause d'une des maladies les plus meurtrières aux États-Unis : le stress", a révélé l'ex-femme de Bruce Willis et d'Ashton Kutcher.

Mais de quoi parle-t-elle au juste ? Les spécialistes le confirmeront : parmi les symptômes et conséquences du stress sur les dents, on retrouve le bruxisme, soit le fait de grincer des dents, pendant le sommeil particulièrement, ou de les serrer très fort, ce qui à terme peut endommager l'émail et les faire tomber. Demi Moore, qui s'est tout naturellement fait poser de fausses incisives depuis, affiche aujourd'hui une dentition parfaite.