Demian Bichir : Sa femme Stefanie Sherk s'est suicidée à 43 ans

En légende d'un portrait de son épouse disparue, Demian Bichir a témoigné sur son compte Instagram : "Notre chère Stefanie Sherk, ma bien-aimée et aimante épouse, est morte en paix. Cela a été la période la plus triste et difficile de nos vies et nous ne savons pas de combien de temps nous aurons besoin pour surmonter cette douleur. La présence magnifique, angélique et talentueuse de Stéphanie va nous manquer énormément. Nous garderons Stefanie dans nos coeurs pour toujours." Le couple se fréquentait depuis 2010.

Stefanie Sherk devait être à l'affiche du prochain film d'horreur Grudge. Elle avait notamment tourné sous la direction de son mari en 2016 pour son premier film en tant que réalisateur, Un Cuento de Circo & A Love Song. Ce dernier, nommé aux Oscars pour le film A Better Life, a joué dans La Nonne, Savages, Les Flingueuses, Machete Kills ou encore Alien: Covenant.