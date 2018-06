Denis Brogniart : Son incroyable cadeau d'anniversaire pour ses 51 ans !

Le 12 juin 2018 était un jour très spécial pour Denis Brogniart ! Et pour cause, le présentateur de TF1 a fêté son anniversaire. Avant le grand événement, il avait été déjà très gâté pour ses 51 ans ! Un énorme cadeau l'attendait et l'animateur n'est pas près de l'oublier.

C'est sur son compte Twitter que Denis Brogniart a dévoilé le fameux présent. Il ne s'agissait pas d'un objet et ni d'un voyage. Le présentateur de Koh-Lanta a en réalité rencontré l'une de ses idoles, Zinedine Zidane. Les deux stars se sont rencontrées le 11 juin dernier lors de la soirée organisée à Paris en marge du match de légende France 98 vs. Fifa 98 - qui fut retransmis sur TF1 le jour de l'anniversaire du présentateur. Plus heureux que jamais, Denis Brogniart a immortalisé cet instant magique par une photo. "Comme un gamin hier soir", a-t-il déclaré avec émotion. Les internautes ont également été ravis d'assister à cette rencontre. "C'est un beau cadeau d'anniversaire en avance. Joyeux anniversaire à vous", pouvait-on lire dans les commentaires.