Denise Fabre, Jérôme Bermyn et Francis Lai réunis pour une soirée d'exception

Il y avait du beau monde à l'Institut du monde arabe le 12 avril 2018 lors de la traditionnelle soirée de l'Association des journalistes niçois de Paris. Plusieurs personnalités se sont en effet réunies, comme l'an passé, sur la terrasse du restaurant libanais Noura au dernier étage du centre culturel.

Durant cette soirée conviviale et chaleureuse animée par Christophe Kulikowski, président de l'association et rédacteur en chef politique d'On n'est pas couché (France 2), Paul Bou Antoun, le PDG de la chaîne de restaurants, ainsi que son épouse Stéphanie étaient présents. Au menu, des mets niçois mêlés à quelques spécialités orientales. Outre le repas, la soirée a été menée par le DJ international Jed Wong, la diva franco-orientale Maya Shane a également donné de la voix.

Denise Fabre et son mari Francis étaient de la partie, tout comme Alban Mikoczy de France 2, accompagné de sa fille pour l'occasion, Julie Collard, Georges-Marc Benamou, Nathalie Pérez, Jean-Michel Décugis ou encore Jérôme Bermyn de l'émission Stupéfiant animée par Léa Salamé. Le compositeur Francis Lai, qui travaille sur la musique du prochain film de Claude Lelouch, a également été aperçu.

Au cours de la soirée, une tombola a été organisée. Les participants pouvaient gagner des lots comme des séjours en hôtel de luxe de la région niçoise.De son côté, Michel Disdier, champion international de Nascar, a offert une superbe photo de sa voiture de course sur le circuit de Las Vegas. Enfin, Denise Fabre a eu l'honneur de remettre le gros lot, La Chaise bleue de SAB par l'artiste Sabine Géraudie.