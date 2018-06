Denitsa Ikonomova : Son nouveau projet inattendu !

Nouveau projet surprenant pour Denitsa Ikonomova. Après Chris Marques, au commandes de la saison 4 de Tahiti Quest, c'est au tour de la belle danseuse de Danse avec les stars (TF1) de rejoindre la chaîne Gulli.

La brunette a en effet été choisie pour participer à Baby-sitter star incognito, une émission durant laquelle elle devra se glisser dans la peau d'une nounou auprès de jeunes fans. Et, pour que ces derniers ne la reconnaissent pas, Denitsa Ikonomova est grimée en gothique. Un look qu'elle a déjà adopté durant son enfance comme elle l'a confié lors de la conférence de presse de rentrée de la chaîne, ce jeudi 28 juin 2018 : "C'est bien tombé. Quand j'étais jeune, j'étais un peu gothique !". Eric Antoine, Tal, Maeva Coucke, Lenni-Kim et Malik Bentalha participeront eux aussi au programme comme l'ont indiqué nos confrères de Télé Loisirs.

Vous l'aurez donc bien compris, Denitsa Ikonomiva ne sera que de passage sur Gulli et devrait donc rempiler pour la saison 9 de Danse avec les stars. Pour rappel, cette édition sera animée par l'ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste Camille Combal. Du coté des candidats, on retrouvera Iris Mittenaere (Miss France 2016), la chanteuse Lio et la star de Demain nous appartient Clément Rémiens (20 ans). Selon Télé Loisirs, l'ex-défenseur emblématique de l'OM Basile Boli sera également de la partie. Tout comme Héloïse Martin (la comédienne de 22 ans vue dans Tamara 1 et 2) et Anouar Toubali (Les Kaïra, Pattaya et Taxi 5), des noms annoncés par Le Parisien.

Enfin, il va y avoir du changement au niveau des membres du jury. Frustrée de ne plus pouvoir concourir, Fauve Hautot pourrait céder sa place afin de retrouver la piste de danse au côté d'une star. Selon nos informations, c'est la chanteuse Shy'm qui pourrait faire son grand retour pour la remplacer. Nicolas Archambault pourrait quant à lui être remplacé par le danseur Patrick Dupont. Ce dernier serait en pleine réflexion concernant sa venue dans le jury.