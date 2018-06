Dick Rivers en deuil : son ex-femme adorée est morte

Après la mort de son ami Johnny Hallyday, Dick Rivers est de nouveau en deuil. Le rockeur de 73 ans vient de perdre son ex-épouse Monique, morte le 18 mai 2018 selon France Dimanche. Mouche, de son surnom, a été inhumée au cimetière du Père Lachaise à Paris, le lendemain de sa mort.

Couple star des années 1970, Dick Rivers et Monique sont restés mariés durant treize ans. Dès leur rencontre en 1966, tout deux vivent une belle histoire d'amour et forment rapidement une famille unie : lui était déjà père d'un grand garçon, Philippe, né d'une première union avec Micheline Davis, et Mouche, productrice dans la musique, était quant à elle mère de Natala. Une fille adoptée par la suite par le chanteur et considérée comme son propre enfant.

Mais leur romance prend fin lorsque Dick Rivers rencontre Babette en 1979. Un véritable coup de foudre pour la jeune blonde de 18 ans qui le pousse à mener une double vie pendant des mois, n'arrivant pas à choisir entre sa femme et son amante. C'est finalement Monique qui a mis fin à leur mariage, mais pas à leur amitié.

L'ancien membre des Chats sauvages et son ex-épouse étaient depuis restés proches, au point que Mouche et Babette étaient de bonnes amies partageant des fêtes de famille ensemble. Monique avait de son côté refait sa vie, tout en gardant un oeil bienveillant sur la carrière du rockeur, lequel a récemment repris le tube Africa - de la regrettée Rose Laurens - avec Julien Doré.