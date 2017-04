Didier Cuche et Manuela : Mariage de rêve en altitude avec leur adorable Noé

Didier Cuche et Manuela Fanconi, le mariage, épisode 2 ! Un an et demi après s'être unis civilement au château de Valangin dans le canton de Neuchâtel en octobre 2015, l'ancien quadruple champion du monde de descente, âgé de 42 ans, et sa compagne de 33 ans, qui était à l'époqie enceinte de leur premier enfant, ont à nouveau célébré vendredi 31 mars 2017 leurs noces, en présence de leurs proches et dans un décor pictural si cher à leurs yeux : celui de Lenzerheide, où ils se sont connus il y a tout juste plus de trois ans à l'occasion des finales de la Coupe du monde 2013/14 alors organisées dans la fameuse station des Grisons.

Cette rencontre, Didier Cuche se l'est remémorée avec émotion en partageant sur sa page Facebook l'information et des images de ce second volet de leur mariage : "En mars 2014, a-t-il écrit, j'ai fait la connaissance de Manuela Fanconi à Lenzerheide. Nous étions tous les deux engagés durant la finale de la Coupe du Monde : elle comme médecin officiel de la course et moi comme ambassadeur pour Head. Cela ne pouvait pas être qu'une coïncidence." Tellement plus qu'une coïncidence que Manuela ne tardait pas à donner un fils à l'ancienne icône suisse du ski alpin : né le 4 décembre 2015, le petit Noé a d'ailleurs joué un rôle primordial en ce jour heureux, apportant les alliances. "Quand bien même, a d'ailleurs poursuivi le marié comblé, je n'aurais pas osé rêver célébrer trois ans plus tard un magnifique mariage avec notre fils Noé, notre famille et nos amis. Bien sûr, à Lenzerheide!"

Le couple avait convié une photographe de l'agence Keystone à couvrir cette magnifique fête en altitude et à ciel ouvert, sous un soleil aussi radieux que les quelque 80 convives venus à l'hôtel de montagne Tgantieni. "Ce n'est pas une coïncidence non plus, a souligné le vice-champion olympique 1998 du Super-G, qui a pris sa retraite en 2012. L'hôtel appartient à mon ancien coéquipier de ski Silvano Beltrametti [paralysé depuis une chute à Val d'Isère en 2001, NDLR]. Comme au bon vieux temps, après une grande victoire, nous avons continué la fête plus tard à l'hôtel Valbella Inn jusqu'aux premières heures de la matinée. Une journée merveilleuse et inoubliable pour Manuela, Noé et moi."

La revue helvétique Schweizer Illustrierte a consacré sa couverture à ce "mariage de rêve" et a mis en ligne un reportage photo exhaustif et sublime, grâce auquel on suit Didier, Manuela et Noé depuis les préparatifs jusqu'à la fête. Les images de Noé apportant les alliances sont tout particulièrement adorables.

On souhaite beaucoup de bonheur à venir à cette petite famille qui le respire déjà !