Didier Deschamps, ému face à la mort de son frère : "C'est violent et injuste"

C'est un homme simple, humble et sincère qui s'est confié à l'émission Sept à huit, dimanche 2 septembre 2018. Moins de deux mois après le titre de champion du monde remportée en Russie avec l'équipe de France, Didier Deschamps a répondu aux questions de TF1, ouvrant son coeur et se laissant aller à quelques confidences. En remontant le fil de sa jeunesse, la journaliste s'est arrêtée sur un épisode aussi douloureux que très peu connu du grand public : la mort de Philippe Deschamps, le frère aîné de Didier.

Dans une ambiance pesante, l'ex-milieu de terrain répond à la question de savoir si la mort de son frère lui avait donné une force supplémentaire pour la suite. "Oui, sûrement... ça change. C'est forcément un élément qui est... très douloureux", confie l'ancien footballeur, visiblement ému et retenant un sanglot. "Le temps passe mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier, forcément. On ne vit plus avec, on vit sans, poursuit-il. On se construit avec ça aussi. Parce que j'étais jeune et quand c'est accidentel, c'est violent et c'est forcément injuste."

Didier Deschamps avait alors 19 ans et se trouvait au centre de formation de Nantes quand son frère Philippe a trouvé la mort. Quelques années plus tôt, c'est lui qui avait dû annoncer le décès du frère de Marcel Desailly à ce dernier. La dernière fois qu'il avait évoqué ce drame, c'était en 2015. "On vit avec, ont vit sans surtout. Ça fait partie des drames, des coups durs de la vie, mais on n'oublie pas, confiait-il à Michel Denisot dans Conversation secrète. Ça reste marqué, c'est marqué à vie."