Didier Deschamps : Son fils Dylan embrasse "la plus jolie des princesses"

Dylan Deschamps et sa compagne se sont rencontrés en août 2017 et ils ont fréquenté la même école – l'EDHEC Business School, établissement spécialisé dans le marketing et la finance situé à Nice. Diplômé d'un Msc finance en octobre 2018, le fils de Didier Deschamps poursuit son parcours ourtre-Manche.

Depuis le début de sa relation, le couple compte de nombreux voyages à son actif. Mathilde avait été conviée à venir passer le Nouvel An à Dubaï avec le clan de Dylan, à l'occasion de la 10e édition des Dubai Globe Soccer Awards qui s'est déroulée le 3 janvier dernier.