Dina Manzo : La star de télé-réalité passée à tabac avec son chéri millionaire

L'ancienne star de l'émission de télé-réalité The Real Housewives of New Jersey Dina Manzo et son nouveau chéri ont été victimes d'un déferlement de violences ce week-end, si l'on en croit nos confrères du site E! News.

La vedette de télé-réalité et le millionnaire Dave Cantin étaient de passage à Holmdel, où ils possèdent une propriété, pour célébrer la première communion d'Audriana, la filleule de Dina et fille de l'actrice Teresa Guide. Samedi soir, alors qu'ils rentraient chez eux après les festivités, ils ont eu la mauvaise surprise de tomber sur deux cambrioleurs masqués qui s'étaient introduits à l'intérieur de leur domicile.

Ceux-ci ne leur ont pas laissé le temps de réagir puisqu'ils ont fondu sur eux pour les passer à tabac. L'entrepreneur et philanthrope de 37 ans a reçu des coups de battes de base-ball du premier, quand sa compagne a elle subi les coups du second. Après ce déchaînement de violence, ils ont finalement été ligotés tandis que les voleurs prenaient la fuite avec leur butin, à savoir des bijoux et de l'argent.

Le couple, qui se fréquente depuis deux ans, a réussi à se libérer après leur départ et n'a pas tardé à contacter la police qui s'est précipitée à leur secours. Blessés au visage, ils ont été soignés et devraient se rétablir promptement, en revanche il leur faudra sans doute un peu plus de temps pour se remettre du traumatisme.

"Dina et David sont évidemment bouleversés par ce violent et traumatisant cambriolage. Personne ne devrait jamais avoir à subir ce qu'ils ont subi. Ils remercient les forces de l'ordre, les services de secours et tous ceux qui leur ont témoigné leur soutien et ont fait part de leur inquiétude", a fait savoir l'avocat du couple par le biais d'un communiqué de presse.

Rappelons que Dina Manzo, qui a divorcé il y a deux ans de son ex-mari Tony Manzo après quatre ans de séparation, a obtenu sa propre émission de télé-réalité Dina's Party à la suite de son passage dans The Real Housewives of New Jersey. Dave Cantin, papa de deux enfants, est l'un des plus puissants concessionnaires américains. Ils sont aussi tous les deux très engagés en faveur de la lutte contre le cancer.

Coline Chavaroche