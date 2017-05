Dix pour Cent : Guy Marchand, amnésique, rend hommage à un célèbre acteur

Repoussé à cause du débat présidentiel la semaine dernière, le très attendu cinquième épisode de la deuxième saison inédite de l'excellente série Dix pour Cent (France 2) est finalement diffusé ce mercredi 10 mai au soir. Dans celui-ci, l'illustre Guy Marchand incarne un comédien qui connaît des problèmes de mémoire, de plus en plus importants, au fur et a mesure du temps qui passe.

S'il s'agit d'un rôle de composition pour l'acteur de 79 ans, l'histoire est en revanche inspirée de faits réels et se nourrit du souvenir d'un célèbre comédien français si l'on en croit nos confrères du site Télé Star. Dans ce nouvel épisode, Dominique Besnehard a voulu rendre hommage à l'illustre François Périer (mort en 2002), que l'on a vu notamment dans Hôtel du Nord, Orphée ou encore Le Cercle Rouge et Samouraï.

Malheureusement, à la fin de sa vie, l'acteur et metteur en scène a souffert de la malade d'Alzheimer qui a considérablement amoindri ses capacités mémorielles et a compliqué ses dernières collaborations professionnelles. Dominique Besnehard, créateur du show et ancien agent artistique, a accepté de relater les mésaventures du regretté comédien aux scénaristes de la série à la seule condition qu'ils en fassent un usage respectueux.

Coline Chavaroche