DMX : Condamné à de la prison pour évasion fiscale

L'info a été révélé par The Associated Press. Ce mercredi 28 mars, DMX (dont le vrai nom est Earl Simmons) comparaissait devant le tribunal de New York pour une affaire d'évasion fiscale, un crime "éhonté et flagrant" pour lequel l'accusé ne pouvait rester impuni, selon le juge.

Reconnu coupable, le rappeur et acteur de 47 ans, qui soigne une addiction à la drogue, a été condamné à un an de prison. X est déjà en détention depuis le mois de janvier, après la révocation de sa mise à l'épreuve dont il n'aurait pas respecté les conditions.

Au cours de l'audience, un DMX soutenu par plusieurs fans a demandé à écouter un de ses tubes, Slippin, extrait de l'album Flesh of My Flesh, Blood of my Blood (1998) certifié triple disque de platine.