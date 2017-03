Donald et Melania Trump font chambres à part... Tensions au sommet ?

Ils sortent leurs plus beaux sourires, ou presque, lors de leurs rares apparitions publiques à deux, mais l'envers du décor serait tout autre. À en croire US Weekly, Donald Trump et sa discrète épouse connaîtraient des problèmes de couple. Selon plusieurs sources, le nouveau président des États-Unis serait contraint par l'ancienne reine de beauté de faire chambre à part, alors que le couple passe déjà déjà la plupart de son temps séparé. "Ils ne passent aucune nuit ensemble, jamais", insiste un proche des époux.

Ne voulant pas perturber la scolarité de son petit Barron Trump, 11 ans, Melania Trump a décrété qu'elle n'irait pas s'installer à la Maison Blanche avant la fin de son année. La First Lady vit donc toujours dans leur immense triplex dans la Trump Tower, situé sur la prestigieuse cinquième avenue de à New York. Elle vivrait très mal cette nouvelle fonction de première dame, au point d'en être malheureuse. "Melania veut avoir à faire le moins possible avec Donald, sa présidence, ou quoi que ce soit d'autre l'impliquant", avance une source.

Très largement critiqué depuis le début de son mandant, Donald Trump ne se prive pas de répondre directement à ses détracteurs sur Twitter, du jamais vu pour un président. Melania, quant à elle, se mure presque toujours dans le silence, exception faite du 17 février dernier, lorsqu'elle a répondu aux haters au cours d'un rassemblement organisé en Floride.

Alors que c'est son couple qui est directement attaqué avec les révélations d'Us Weekly, la Slovaque de 46 ans laisse le soin à son équipe de démentir, sans se montrer très convaincante pour autant. Un représentant de la première a réagi à cette nouvelle rumeur, trouvant "dommage qu'un magazine diffuse des informations mensongères en s'appuyant sur des sources anonymes".