Melania Trump : La First Lady serait "malheureuse du tournant qu'a pris sa vie"

Melania Trump serait-elle dépassée par les récents événements qui ont drastiquement changé le cours de sa vie ? A en croire les déclarations du styliste Phillip Bloch, proche ami de la famille Trump, l'épouse du président Donald Trump ne parviendrait pas à s'adapter à sa nouvelle vie de First Lady et aux exigences que cela implique.

Contacté par le magazine Us Weekly, le designer a affirmé que la première dame des Etats-Unis en effet avait du mal à se faire aux "réalités" de son nouveau rôle. "Cette vie n'était pas son rêve. C'était celui de Donald. En toute honnêteté, il y a beaucoup de choses auxquelles elle doit faire face", a-t-il déclaré.

Et pour cause : depuis quelques semaines, Melania Trump se retrouve confrontée aux rumeurs persistantes liées à son ancienne vie, au début des années 1990. Le Daily Mail avait notamment brossé un portrait peu flatteur à son sujet, affirmant qu'elle avait été escort-girl avant de devenir mannequin. Outrée, FLOTUS avait porté plainte pour diffamation et exigé 150 millions de dollars de dommages et intérêts, assurant que ces allégations ternissaient sa réputation et qu'elles avaient limité ses chances d'obtenir d'éventuels contrats ou bien encore de bâtir sa propre marque de mode ou de cosmétiques, en bref de tirer profit de sa notoriété de First Lady.

Ne vous laissez pas berner par son sourire

Si elle n'a pas encore rejoint son époux à la Maison Blanche et qu'elle vit toujours à New York, où son fils Barron (10 ans) devrait poursuivre sa scolarité jusqu'à la fin de l'année avant de déménager à Washington pour la rentrée prochaine, Melania Trump serait "mécontente de la tournure qu'a pris sa vie", selon Us Weekly. "Elle est malheureuse", a ajouté une source proche de la famille Trump. "Elle reste davantage en retrait", a confirmé Phillip Bloch.

Et même si elle est apparue au côté de son mari le 10 février à Palm Beach (Floride) pour rencontrer le premier ministre japonais Shinzo Ab et sa femme Akie Abe, certains affirment qu'il ne faut pas "se laisser berner par le sourire" qu'elle affiche sur les photos officielles. "Elle déteste ça." Une réflexion qui n'est pas sans rappeler le jour de l'investiture de Donald Trump, où elle était apparue avec une large risette avant de s'afficher soudainement morose, lorsque son mari avait le dos tourné.

Malgré tout cela, l'équipe de la première dame cherchera toujours à sauver les apparences et à démentir les allégations selon lesquelles elle serait désespérément malheureuse. "Elle est très heureuse dans sa vie et soutient son mari et sa famille", a contre-balancé une source. Les images qui ont marqué le jour de l'investiture parlent pourtant mieux que quiconque...