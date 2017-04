Dortmund-Monaco, explosion avant le match: Un joueur blessé, le match annulé

Que s'est-il passé ce mardi soir à Dortmund ? Alors que le club allemand s'apprêtait à recevoir le leader de la Ligue 1, l'AS Monaco, dans le cadre du quart de finale de la Ligue des Champions, la rencontre a été annulée et reportée suite à une explosion. Selon la police locale et des faits rapportés par l'AFP, le bus du Borussia Dortmund a été endommagé et un passager blessé suite à "l'explosion" de trois "charges d'explosifs".

"Le bus s'est mis en route" depuis l'hôtel de l'équipe pour gagner le stade à une dizaine de kilomètres de distance lorsque "trois charges explosives ont détoné", a expliqué un porte-parole, Gunnar Wortmann. Il a précisé que des vitres du bus avaient volé en éclat et qu'une personne à l'intérieur du véhicule avait été blessée, sans donner d'autres détails. Selon le quotidien allemand Bild, ce blessé est le défenseur international espagnol de Dortmund, Marc Bartra, âgé de 26 ans.

Selon plusieurs médias, le joueur a été transporté à l'hôpital et souffre de coupures au bras. Le défenseur espagnol, qui a évolué pendant plus de 14 ans au sein du FC Barcelone avant de quitter le club catalan en 2016, est marié à Melissa Jiménez avec qui il a eu une fille, Gala (un an et demi).

Inquiétude et match reporté

Pendant ce temps-là, au stade, l'incertitude et l'inquiétude ont longtemps flotté, tant chez les supporters du club jaune et noir, que pour les médias présents. A 20h30, le club du Borussia Dortmund a confirmé que le match était reporté à 18h45, heure locale, ce mercredi 12 avril.