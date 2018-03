Dounia Coesens (Plus belle la vie) : "Si Johanna survit...'

Mardi 3 avril, les fans de Plus belle la vie (France 3) ont un rendez-vous à ne pas manquer. Celui du prime spécial qui marque le grand retour de Johanna, incarnée par Dounia Coesens. Elle retrouvera sa maman Blanche (jouée par Cécilia Hornus) qui découvrira la véritable nature de son compagnon Nicolas, l'Enchanteur.

Quand on lui a proposé de faire son retour au Mistral, la belle brune de 29 ans n'a pas hésité une seconde. "J'ai aimé ce que le producteur m'a proposé pour ce retour : développer la relation avec Blanche et faire tomber l'Enchanteur", a confié l'actrice à nos confrères de Télé Star. Elle a toutefois rapidement précisé qu'après ce prime, son personnage n'apparaîtrait plus.

Quoi qu'il en soit, Dounia Coesens n'est pas fermée à un retour dans la série. "Qui sait, si Johanna survit à l'Enchanteur, peut-être me reverra-t-on un jour dans la série", a-t-elle confié après qu'on lui a demandé si elle serait prête à tourner de nouveau dans Plus belle la vie. Ses fans doivent donc croiser les doigts pour qu'elle ne soit pas l'une des victimes de Nicolas.

L'Enchanteur fera en effet une nouvelle victime. Après avoir tué son demi-frère, le docteur Alibert, il compte s'en prendre à une brune du Mistral. Et il se pourrait qu'il s'agisse de Johanna Marci.

