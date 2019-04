Doutzen Kroes : Divine en bikini et en skateboard !

La course au titre de star la plus sexy de la planète se joue essentiellement sur les réseaux sociaux. Doutzen Kroes s'est lancée, soutenue par plusieurs millions de followers. Elle les régale avec les photos d'une séance photo sous le soleil de Miami, un shooting au cours duquel le top model a dévoilé ses jolies courbes et ses abdos...

Le début du printemps a réveillé une envie collective de vacances et d'été ! Doutzen Kroes en respire déjà l'air à Miami, une des destinations préférées des stars. Le mannequin de 34 ans y a posé ses valises avec son mari, le DJ Sunnery James, et participé à une séance photo en pleine rue. Craquante en bikini marron, Doutzen a testé son équilibre sur un skateboard.

C'est pour la marque Hünkemoller que Doutzen Kroes a enchaîné les poses. La jolie blonde est devenue son ambassadrice en 2016, deux ans après avoir quitté l'armada d'égéries de Victoria's Secret.

Pour Hünkemoller, Doutzen use de ses charmes et gâte ses millions d'admirateurs.