Eva Longoria, Andie MacDowell et Elle Fanning défilent sur la Seine pour L'Oréal

Après les Champs-Élysées, c'est sur la Seine que L'Oréal a donné son second défilé alliant mode et beauté, ce dimanche 30 septembre 2018. En pleine Fashion Week de Paris, le géant des cosmétiques a fait appel à ses égéries de marque pour l'occasion. Un événement ouvert au public pour lequel actrices et mannequins stars ont répondu présent.

Seulement trois mois après avoir donné naissance à son petit Santiago, Eva Longoria a fait le voyage jusqu'en France pour le défilé. Ambassadrice de la marque depuis plusieurs années, la comédienne américaine a foulé le podium flottant dans une robe fleurie signée Giambattista Valli. Elle Fanning, Andie MacDowell et la chanteuse britannique Cheryl Cole (habillée en Off-White) lui ont emboité le pas devant des milliers de spectateurs réunis sur les berges.