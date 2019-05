Drake accusé d'avoir fait de la chirurgie esthétique : il répond aux rumeurs

Drake aurait-il falsifié sa belle tablette de chocolat ? Une photo publiée sur son compte Instagram le 16 mai 2019 a semé le doute auprès des internautes. On peut y voir le rappeur de 32 ans poser au soleil, vêtu d'un short et torse nu, dévoilant au passage ses muscles et abdominaux sculptés. Un cliché plébiscité par plus de 3,8 millions de fans mais qui a suscité une inquiétude : ces abdos seraient-ils le fruit d'une opération de chirurgie esthétique ?

Tout est parti du commentaire de son ami, le DJ Carnage : "Tu as fais une opération de chirurgie esthétique en Colombie pour avoir ces faux abdos, tu ne trompes personne." Si c'était clairement dit sur le ton de la plaisanterie, certains internautes ont bel et bien cru que Drake s'était fait implanter des muscles en plastique. Avec beaucoup d'ironie, Drake a tenu à répondre à son ami : "Est-ce que c'est parce que tu es énervé à cause de ce truc qui est arrivé l'autre jour avec cette personne que tu pensais être ta femme ?" Aille. "Relax, nous sommes amis dans la vraie vie", a précisé l'interprète de God's Plan.

Il faut dire que Drake est manifestement allé à la salle récemment. En décembre 2018, il publiait une story de son torse, bien moins sculpté qu'aujourd'hui. L'ex de Rihanna dévoilait au passage son tout nouveau (et très imposant) tatouage, un hibou aux ailes déployées, en référence au logo de son label, OVO Sound.