Drake papa d'un enfant caché : Il confirme sa paternité dans son nouvel album

Le mystère est enfin levé : oui, Drake est bien le père d'un enfant caché et c'est lui-même qui officialise la nouvelle dans son nouvel album à paraître le 29 juin 2018, Scorpion.

Dans les chansons Emotioneless et March 14, le rappeur de 31 ans confirme en effet la rumeur relancée fin mai par son rival Pusha T, à savoir qu'il est bien le papa d'un petit Adonis. Le bébé, né fin 2017, partage la même date de naissance que son papa, le 24 octobre (deux "Scorpion", donc) et il est le fruit d'une brève relation entre la star canadienne et la Française Sophie Brussaux (28 ans), une ex-actrice de charme reconvertie en artiste-peintre.

Dans son morceau Emotioneless, Drake a justifié sa volonté de garder sa paternité secrète. "Je ne cachais pas mon enfant du monde / Je cachais le monde de mon enfant / (...) / Les seuls à qui j'ai envie d'en parler / Sont ceux que je peux appeler", chante-t-il.

Une (très) brève liaison

Dans March 14, le rappeur évoque sa relation avec la mère de son enfant, admettant avoir rencontré Sophie Brussaux à seulement deux occasions. "Elle n'est pas mon amante comme Billie Jean, mais l'enfant est le mien. M**de, on s'est vu juste deux fois / J'ai accepté que ce n'était pas une éventualité / C'est gravé dans la roche et c'est acté", poursuit-il au sujet de sa paternité.

Drake explique également qu'il assume ses responsabilité de père, même s'il vit dans un autre pays que Sophie Brussaux. En outre, il admet qu'il ne s'imaginait pas élever un enfant sans former un couple avec la mère de son bébé, s'assurant néanmoins de voir son fils dès qu'il le peut. "'Père célibataire', je hais ça quand je l'entends / Je mettais mes parents au défi dans chacun de mes albums, maintenant je suis embarrassé de leur dire que je suis coparent / J'ai toujours promis une unité familiale / Je voulais que ça soit différent pour éviter une situation que j'avais vécue", ajoute-t-il. Les parents de Drake ont divorcé lorsqu'il avait 5 ans.

Selon les informations rapportées le 2 juin dernier par TMZ, Drake soutient financièrement Sophie Brussaux depuis la naissance de leur fils et a rencontré Adonis "plusieurs fois" depuis sa naissance, notamment lors des fêtes de Noël où il leur a affrété un jet privé.