Drake : De retour à Degrassi, sa folle soirée des anciens

Même en mauvaise posture, Drake s'en tire avec brio ! Le rappeur fait oublier le clash de Pusha-T et les soupçons d'un fils caché né d'une liaison avec une ex-actrice porno grâce à un nouveau clip. Il l'a tourné dans son ancien lycée, Degrassi, et en partage la vedette avec les anciens héros de la série...

Des années avant de rencontrer son mentor Lil Wayne et de devenir l'un des rappeurs les plus populaires de la planète, Aubrey Graham était un ado acteur et figurait au cast de la série Degrassi. Il y incarnait Jimmy Brooks, star de l'équipe de basket-ball du lycée éponyme, et l'a retrouvé pour le tournage de son nouveau clip, illustrant le single I'm Upset.