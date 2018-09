Dropped, la tragédie : ALP de nouveau condamnée pour "faute inexcusable"

Le 9 mars 2015, une date qui restera dans les mémoires. Ce jour-là, deux hélicoptères se sont crashés durant le tournage de Dropped (TF1) : l'accident a coûté la vie à dix personnes, dont la nageuse Camille Muffat, le boxeur Alexis Vastine et la navigatrice Florence Arthaud. Depuis, les familles de certaines victimes se battent contre la production.

C'est le cas des proches du cameraman Brice Guilbert (32 ans). Et lundi 24 septembre 2018, la justice a une fois de plus tranché. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a une nouvelle fois reconnu la "faute inexcusable" de la société de production ALP dans l'accident comme l'expliquent nos confrères du Parisien dans leur édition du 27 septembre 2018. Il estime en effet qu'Adventure Line Productions ne pouvait ignorer le caractère "particulièrement accidentogène" d'un vol "en formation rapprochée".

"Dans un but de sensationnalisme pour un simple spectacle de divertissement télévisuel, la société ALP a choisi de faire prendre des risques particulièrement importants à l'ensemble des personnes transportées alors que d'autres moyens techniques pouvaient être envisagés, comme des hélicoptères équipés de caméras gyroscopiques", a écrit le tribunal. Il a ainsi condamné ALP à verser 120 000 euros à la veuve, au fils, aux parents et au frère de la victime. Une fois de plus, la production a fait appel.

Pour rappel, la société de production ALP avait aussi été condamnée le 20 avril dernier pour "faute inexcusable" à verser 120 000 euros à la famille du cameraman Laurent Sbasnik (40 ans), mort dans l'accident. Et le tribunal l'a enjointe à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine près de 400 000 euros de majorations de rente. La prod' avait fait appel de cette décision.

Parallèlement à cette affaire, une procédure pénale est en cours à Paris à la suite de la plainte déposée par la famille de la journaliste Lucie Mei-Dalby, également décédée pendant le crash. Les juges instruisent aussi une plainte contre X – pour homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence – et avaient entendu Claire Depeuille (la femme du présentateur Louis Bodin) durant quatre bonnes heures.