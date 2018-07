Dylan Sprouse recasé ? Sa soirée en tête à tête avec le top Barbara Palvin

Le jeune comédien et le mannequin ont passé une soirée cinéma et pop-corn à New York. Alors qu'ils avaient déjà profité de la Coupe du monde ensemble, cette nouvelle apparition en duo renforce les rumeurs de romance entre Dylan Sprouse et le top Barbara Palvin. À quand l'officialisation ?

Barbara Palvin et Dylan Sprouse en couple ? Le duo affiche sa complicité sur Instagram ce 24 juillet 2018.

Ce mardi 24 juillet 2018, le top et l'ex-enfant star de Disney Channel se sont donné rendez-vous à l'incontournable Roxy Cinema de New York pour assister à la projection du film Puzzle. Pop-corn à la main, le duo a volontiers pris la pose devant les photographes, quand il ne partage pas ses sorties sur les réseaux sociaux. Sur son compte Instagram, la sublime Hongroise a en effet publié une vidéo et une photo de son supposé petit ami, accusé d'infidélité par son ex.

Les rumeurs d'idylle ont commencé lorsque l'acteur de La Vie de palace de Zack et Cody et l'égérie L'Oréal ont assisté à la Coupe du monde de football en Russie ensemble. Aussi bien depuis leur chambre d'hôtel que dans les gradins, Barbara Palvin a multiplié les témoignages filmés de la complicité qui la lie à l'interprète de Ben dans la série Friends. Affaire à suivre !

