Ed Sheeran : Pourquoi son interview sur TF1 a mis ses fans en colère

Rien n'échappe aux (nombreux) fans d'Ed Sheeran. Lorsqu'un extrait de l'émission Sept à huit de TF1 a été dévoilé, nombreux sont ceux qui ont été choqués par le résumé décrivant le jeune chanteur à succès. En effet, dimanche 19 novembre, le programme proposait un entretien exclusif avec la star de 26 ans en le présentant ainsi : "Vous êtes né roux, bègue, avec un problème de tympan et de vision." Des téléspectateurs se sont alors indignés qu'on mette au même niveau la couleur de ses cheveux et ses handicaps.

Sur les réseaux sociaux, les commentaires sont donc allés bon train sur cette description de l'interprète de Shape of You. Cependant, l'invité n'avait pas l'air d'avoir été froissé : "En gran­dis­sant, j'ai toujours pensé que c'était cool d'être diffé­rent, a-t-il répondu. J'ai toujours aimé sortir du lot. J'ai appris de mes vingt-six années passées sur Terre que personne n'était pareil et le moment où tu essaies de rentrer dans le moule, tu deviens un peu ennuyeux. Donc si tu as un côté bizarre, assume-le."