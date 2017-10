Ed Sheeran : Percuté par une voiture, il annonce une mauvaise nouvelle

Dimanche 15 octobre, Ed Sheeran a été victime d'un accident de la route alors qu'il circulait à vélo. Percuté par une voiture, le chanteur britannique de 26 ans a été conduit en urgence à l'hôpital, donnant des nouvelles à ses fans dès le lendemain. Blessé au poignet, l'interprète de Shape of You craignait de ne pouvoir lancer sa tournée en Asie cette semaine, invitant son public à rester connecté pour être informé des dernières nouvelles.

Comme promis, Ed Sheeran s'est de nouveau connecté sur Instagram le 17 octobre pour partager des informations plus fraîches. Incapable d'écrire lui-même son message, l'artiste multirécompensé annonce qu'il ne pourra finalement pas se produire sur scène durant plusieurs jours. "Une visite chez les docteurs a confirmé des fractures au poignet droit et au coude gauche. (...) Malheureusement, cela veut dire que les prochains concerts ne pourront pas se dérouler comme prévu : Tapei, Osaka, Seoul, Tokyo et Hongkong". Ed Sheeran était attendu à Tapei le 22 octobre prochain. Pour ce qui est de la suite, le chanteur se veut très prudent. "J'attends de voir comment se passe le processus de guérison avant de me prononcer", conclut-il son message.