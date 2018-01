Ed Sheeran : Son sosie, un caissier de supermarché, est harcelé par les fans

La copie conforme d'Ed Sheeran se nomme Wesley Byrne. Âgé de 25 ans, cet Anglais originaire de la banlieue de Manchester connaît actuellement son quart d'heure de gloire après avoir été repéré par les médias britanniques. En cause, sa troublante ressemblance avec l'interprète du tube Shape of You.

Interviewé lundi 8 janvier 2018 par le Daily Mail, celui qui officie comme caissier dans un supermarché a expliqué qu'il était régulièrement appréhendé par des fans du BFF de Taylor Swift. Pourchassé dans la rue, lorsqu'il n'est tout simplement pas harcelé par des personnes qui insistent pour qu'il leur joue un morceau ou qu'il leur signe des autographes, Wesley Byrne s'amuse généralement de cette situation, contrairement à celle qui partage sa vie. "C'est arrivé quelques fois que ma petite amie dévisage les femmes qui hurlent dans la rue et qui me réclament des photos. Elle ne le prend pas très bien. (...) Quand je sors, même lorsque je suis au supermarché, les gens m'arrêtent. Plein d'adolescentes crient dans ma direction en me disant : 'Hey Sheeran, chante-nous une chanson'", a-t-il confié.

C'est vrai qu'on se ressemble

Finalement, c'est en se faisant dévisager par des inconnus que Wesley Byrne a découvert l'existence du musicien de 26 ans. "Il y a quelques années, un gars que j'avais croisé à une soirée ne voulait pas croire que je n'étais pas Ed Sheeran. Il a passé quinze minutes a essayé de me convaincre que j'étais lui, il ne voulait pas me croire. Il voulait même que je me mette à chanter. Mes potes s'amusaient de la situation car je ne savais pas de qui on parlait. Quand je suis rentré chez moi, j'ai cherché son nom sur Google et ça m'avait fait flipper car il est vrai qu'on se ressemble", a-t-il ajouté.

S'il est bien, physiquement, la copie conforme d'Ed Sheeran, Wesley Byrne n'a toutefois pas hérité du même timbre de voix. "Je chante terriblement mal mais j'apprends à faire de la guitare. Si je peux gagner ma vie en étant simplement le sosie d'Ed Sheeran, je le ferai", a-t-il conclu. Un beau projet professionnel.