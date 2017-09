Eddy (Secret Story) confronté à des fans agressifs : "Juste respecte-moi"

Depuis son passage dans Secret Story 7 (TF1) en 2013, Eddy a vu sa carrière décoller. En effet, après avoir participé aux Anges (NRJ12) puis à La Villa des coeurs brisés (NRJ12), le candidat de télé-réalité est devenu animateur. Sur MTV, il est aux commandes de sa propre émission baptisée Super shore, ouvre-toi.

Avec le temps, Eddy a appris à vivre avec cette notoriété. Aujourd'hui, l'acolyte d'Anaïs Camizuli est habitué à croiser des fans. Et, par moments, certains adoptent un comportement inadapté à la situation, comme l'a confié l'animateur de 24 ans lors d'un Facebook Live sur la page de nos confrères de Purebreak.

"Ce n'est pas méchant ce que je vais vous dire, mais parfois vous n'avez aucune gêne", lance Eddy. Certains fans se permettent de l'agripper. "Tu te retournes, t'as peur", confie-t-il. Et lorsqu'il fait remarquer leur comportement à ces fans intrusifs, Eddy est souvent taclé. "Ils le prennent mal et ça peut partir en mode : 'Oh tu fais la star'", déplore-t-il. Et de rétablir sa vérité : "Non, en fait juste respecte-moi, je te respecte. C'est la politesse."

Retrouvez la nouvelle émission d'Eddy, Super shore ouvre-toi, sur MTV du lundi au vendredi à 22h25.