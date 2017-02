Lucie (La Villa 2) se confie sur les "erreurs condamnables" des candidats !

Lucie, la love coach de La Villa des coeurs brisés 2 (NT1), a tenu à faire une petite mise au point par le biais de son compte Twitter.

Au cours de l'épisode du jeudi 26 janvier, les téléspectateurs ont assisté à une énorme altercation entre Martika, Anaïs Camizuli, Vincent Queijo, Jazz et Tony. On y découvrait notamment la meilleure amie d'Eddy prête à bondir sur la petite amie de Julien Guirado. Une scène qui a choqué de nombreux internautes.

Inondée de commentaires négatifs, Anaïs Camizuli n'avait pas manqué de faire son mea culpa. Lucie, également "harcelée" par certains internautes, a pris le temps d'écrire un long message pour dire ce qu'elle pensait de cette affaire. Après avoir précisé que son travail était simplement d'accompagner les coeurs brisés dans leur quête du grand amour, la jolie blonde a précisé que "l'imperfection est humaine, essentielle, immuable" et qu'elle n'était "pas là pour juger".

"J'ai volontairement été tenue, par la prod, à l'écart des affaires de groupe durant le tournage, et j'ai volontairement choisi de ne pas regarder ces épisodes, une fois chez moi pour la simple et bonne raison que ce n'était pas mon rôle", a-t-elle ensuite écrit. Lucie a toutefois reconnu que certains candidats avaient eu des comportements quelque peu excessifs : "Oui, les coeurs brisés font des erreurs, certaines peut-être plus condamnables que d'autres, mais si je ne suis pas celle qui va croire en leur capacité à changer, qui le fera ? J'accompagne l'amour, c'est ce que je suis, donc, ce que je fais..."

Une belle conclusion.