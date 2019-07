Elisa Tovati : Gros pétage de plombs dans un restaurant parisien !

Les clients du restaurant Shirvan, Café Métisse, situé dans le 8e arrondissement de Paris, ne sont pas près d'oublier leur déjeuner du 11 juillet 2019 qui a été particulièrement animé. L'une des personnes présentes dans l'établissement s'est montrée particulièrement agitée et il ne s'agissait pas d'une anonyme, mais d'Elisa Tovati.

La chanteuse et actrice de 43 ans a été filmée en train de saccager le restaurant après s'être visiblement accrochée avec son label. "Vous ne trouvez pas ça un peu brutal de dire ça à une artiste. Je vends pas de la glace Miko, je suis une artiste", s'offusque-t-elle dans un premier temps, toujours attablée. Puis Elisa Tovati se lève, très énervée, attrapant la nappe d'une table qu'elle tire et jette. "Allez vous faire foutre avec votre musique de merde. Moi j'ai donné ma vie pour la musique", lance-t-elle ensuite avant de s'en prendre à la vaisselle. "Vous m'avez pété la vie, j'en suis devenue dingue, j'en dors même plus la nuit, vous ne m'avez même pas écoutée. Il s'appelle comment mon single ?, poursuit-elle. T'as une bonne raison de me virer maintenant !"