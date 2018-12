Elizabeth II bien plus détendue avec le protocole qu'on ne le pense...

En pleine tournée de promotion pour la sortie de ses mémoires, intitulées Becoming, Michelle Obama était la star d'une conférence qui s'est tenue à Londres, ce lundi 3 décembre 2018. L'occasion pour l'ancienne First Lady de revenir sur ses rencontres avec Elizabeth II durant les deux mandats de son mari, Barack Obama.

L'Américaine de 54 ans se souvient notamment de sa visite du château de Windsor en 2016, lorsque la reine devait venir la chercher avec sa voiture : "J'avais toute cette histoire de protocole en tête, et je me disais 'ne trébuche pas sur les marches et ne touche personne, quoi que tu fasses'. Et là, la reine me dit 'Montez tout simplement et asseyez-vous où vous voulez'. Elle dit quelque chose, on pense immédiatement au protocole et elle enchaîne en disant 'Oh ce sont des bêtises, montez et puis c'est tout' !"