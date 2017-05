Elle Fanning : Nouvelle égérie de L'Oréal Paris !

"Je suis officiellement une #lorealista !!!!! Merci L'Oréal Paris Makeup de m'accueillir au sein de votre fabuleuse famille !!! Je suis plus que fière de représenter une marque qui honore LES FEMMES !!! PARCE QUE NOUS LE VALONS TOUTES", écrit Elle Fanning dans son annonce mise en ligne sur Instagram. En s'associant à L'Oréal Paris, elle rejoint une armada de beautés célèbres notamment composée de Blake Lively, d'Eva Longoria, de Julianne Moore et Naomi Watts.

L'actrice de 19 ans et petite soeur de Dakota Fanning est à l'affiche de deux films projetés au 70e Festival de Cannes : "Les Proies", avec Kirsten Dunst et Nicole Kidman, (en compétition, réalisé et adapté à l'écran par Sofia Coppola) et "How to Talk to Girls at Parties", long métrage hors compétition réalisé par John Cameron Mitchell.

Elle Fanning figure en couverture du nouveau numéro du magazine Vogue. Sa cover story est accompagnée d'un minifilm aussi charmant que drôle.