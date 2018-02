Ellen Page et sa femme Emma : Baisers fougueux sur tapis rouge

Discrète au cinéma ces dernières années, après le salué Free Love, les méconnus Mercy et L'Expérience interdite, Ellen Page sera prochainement à l'affiche de The Cured, un thriller de science-fiction dont elle est la vedette. Le 20 février, à la veille de son 31e anniversaire, l'actrice américaine était sur le tapis rouge pour défendre son film.

Et c'est avec le soutien indéfectible de sa femme Emma Portner, et à ses côtés, qu'elle a posé au AMC Dine-In Sunset 5 à West Hollywood. Et face aux photographes, la radieuse comédienne propulsée star avec Juno n'a pas hésité à embrasser fougueusement sa dulcinée, une danseuse et chorégraphe. Pour rappel, le 3 janvier dernier, Ellen Page avait posté une photo de leurs deux mains et de leurs bagues de mariées. "Je ne peux pas croire que cette femme extraordinaire est ma femme", avait-elle écrit en légende. Et c'est visiblement et ouvertement comblée qu'elle s'est affichée à ses côtés lors de cette première.

L'histoire de The Cured : Des années après que l'Europe a été ravagée par le virus Maze qui transforme les humains en monstres cannibales, un antidote est enfin trouvé. Sean Brown est hanté par ce qu'il a fait. Alors qu'il revient vivre chez sa belle-soeur devenue veuve, la peur et la suspicion risquent de plonger de nouveau le monde dans le chaos.