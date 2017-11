Ellen Page humiliée et harcelée par Brett Ratner : "Je me suis sentie violée"

Déjà accusé de viol et d'agressions sexuelles par plusieurs femmes (dont Natasha Henstridge et Olivia Munn), Brett Ratner est aujourd'hui pointé du doigt par Ellen Page.

Vendredi 10 novembre 2017, la célèbre actrice s'est emparée de son compte Facebook pour révéler que le réalisateur de 48 ans l'avait brutalisée et humiliée au milieu des années 2000 en révélant son homosexualité sur les plateaux de tournage du film X-Men : L'Affrontement final. A l'époque, la comédienne était seulement âgée de 18 ans et n'avait pas encore fait son coming out. "Tu devrais la b**ser pour lui faire réaliser qu'elle est gay", aurait clamé Brett Ratner à une femme âgée de dix ans de plus qu'Ellen Page.

Je savais que j'étais gay, mais je ne le savais pas

Tétanisée par son bourreau, la star canadienne (qui a révélé son homosexualité au public en 2014) n'avait pas su quoi faire ou répondre, alors même que de nombreux autres membres de l'équipe avaient assisté à cette scène aussi surréaliste qu'insultante. "Je savais que j'étais gay, mais je ne le savais pas, pour ainsi dire. Je me suis sentie violée lorsque c'est arrivé. J'ai regardé mes pieds, je n'ai pas dit un mot et tout le monde faisait pareil. Cet homme, qui m'avait choisie pour travailler dans son film, avait débuté nos mois de tournage lors d'un événement de travail avec ce discours horrifiant et que incontesté. Il a révélé mon homosexualité sans prendre en compte mon bien-être, un acte que tous reconnaissent comme homophobe. Je le voyais sur les plateaux dire des choses dégradantes aux femmes. Je me souviens d'une femme qui est passée devant lui et qu'il a fait ce commentaire à propos de sa 'ch*tte flasque'", a-t-elle écrit.