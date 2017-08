Elmer Food Beat et "Daniela" en deuil : Twistos (Vincent Lemoine) est mort...

Aujourd'hui, "Daniela" n'est plus d'humeur à accueillir "tous les copains qui passent", le plastique est soudain moins "fantastique" et "la caissière de chez Leclerc" a plus que jamais son air sévère : membre fondateur et joyeux drille d'Elmer Food Beat, Vincent Lemoine, alias Twistos, est mort.

Alors que le groupe de rock grivois culte se produisait encore il y a quelques jours à Cahors, le guitariste, auquel on doit le tube irrésistiblement libidineux Daniela, s'est éteint lundi 28 août 2017, rapportent notamment le quotidien Ouest France et le site d'Europe 1, lequel relaye la tristesse de l'ancien producteur et manager du groupe, Peter Murray. Si aucun détail n'a été communiqué sur les circonstances de la disparition de Vincent Lemoine, France Bleu, s'en faisant l'écho, parle d'un cancer...

Avec beaucoup de pudeur, ses compagnons d'armes ont manifesté leur peine sur leurs pages Facebook respectives, où les commentaires attristés de fans affluent, partageant leurs souvenirs de bons moments passés grâce au rock amuseur de la troupe nantaise. L'emblématique chanteur à casquette de cycliste, Manou, a modifié sa photo de profil, choisissant une image le montrant en train de planter une grosse bise sur la joue de Twistos, tandis que Vincent, le batteur de la formation, s'est ému en constatant : "Not' copain est parti faire des galas ailleurs..." Il a également publié en cascade des portraits de leur ami dans ses oeuvres.