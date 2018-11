Elodie Frégé in love : Sa déclaration à Gian Marco, son "meilleur partenaire"

En couple depuis quelques mois, eux dont l'histoire d'amour avait été révélée en septembre par le magazine Paris Match, Elodie Frégé et Gian Marco Tavani, connu des téléspectateurs pour avoir été le Bachelor lors de l'édition 2016, ne se quittent plus.

Et s'ils doivent parfois momentanément lâcher prise pour honorer leurs engagements professionnels, comme ce fut le cas il y a quelques jours, les voilà de nouveau réunis. Mercredi 31 octobre 2018, c'est ensemble qu'ils ont festoyé pour célébrer Halloween, apparaissant déguisés au travers d'une vidéo publiée sur le compte Instagram du beau brun.

Sur un fond de musique romantique des Beatles au titre évocateur (And I Love Her), Elodie et Gian Marco partagent un fou rire dans ce qui semble être un restaurant. La chanteuse est coiffée d'une courte perruque brune frangée et c'est elle qui filme la séquence. A un moment, Gian Marco se penche vers elle, et les deux amoureux s'embrassent fougueusement. "Meilleur partenaire... Amour", a écrit Elodie Frégé dans les commentaires.