Élodie Gossuin, émue et amoureuse pour ses 13 ans de mariage avec Bertrand

Le 1er juillet 2006, Élodie Gossuin (ex-Miss France et Miss Europe 2001) épousait le mannequin Bertrand Lacherie en l'église Saint-Jacques de Compiègne. Treize ans plus tard, la maman des jumeaux Jules et Rose (11 ans) et Joséphine et Léonard (5 ans) semble amoureuse comme au premier jour !

En effet, sur son compte Instagram très suivi, Élodie (38 ans) a publié une véritable déclaration d'amour à son compagnon ce 1er juillet 2019 en légende d'un cliché datant du jour de leur union. "Émue de voir mes grands-parents adorés s'aimer toujours plus fort après 65 ans de mariage, et toi @BertrandLacherie tu supportes ta femme depuis treize ans déjà ! #respect #warrior #joyeuxanniversaire #nocesdemuguet", a-t-elle écrit dans un premier temps. Dans la foulée, l'animatrice de la matinale de RFM Radio a dédié les paroles du titre culte You Are the First, the Last, My Everything de Barry White à son chéri tout en admettant avec humour que Bertrand n'avait pas réellement été "the first", soit "le premier" en V.F.

Si Bertrand Lacherie n'a pas réagi publiquement à cette déclaration d'amour, il avait déjà crié son amour pour sa femme Élodie le 19 mai dernier sur Instagram. En commentaire d'un selfie à deux à la plage, il avait écrit : "Ensemble un week-end entier... un pur bonheur !! Se retrouver, s'enlacer, s'embrasser, courir, se reposer et s'aimer pour l'éternité !!! Love you so much @ElodieGossuin." Une déclaration qui avait beaucoup touché la maman de quatre beaux enfants...

Pour rappel, l'an dernier, le couple s'était offert une escapade à New York pour ses douze ans de mariage...