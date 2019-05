Élodie Gossuin et son mari Bertrand : "Nous sommes retombés amoureux"

Élodie Gossuin célébrera cette année ses noces de muguet. Le 1er juillet 2019, cela fera déjà treize ans qu'elle est mariée à Bertrand Lacherie. Durant toutes ces années, le couple a vécu des moments merveilleux... et d'autres moins jolis. Lors d'une interview accordée à nos confrères de Télé 2 Semaines, notre Miss France 2001 se livre sur sa relation avec son cher et tendre. Et tout n'est pas toujours si rose...

Comme dans tous les couples, Élodie Gossuin et Bertrand Lacherie se disputent. "Nous avons eu des crises, bien sûr, mais nous sommes retombés amoureux", confie l'heureuse maman de deux paires de jumeaux, Jules et Rose (11 ans) ainsi que Joséphine et Léonard (5 ans). Mais fort heureusement, ces moments ne sont qu'éphémères. La plupart du temps, le couple est aux anges.

C'est d'ailleurs la générosité de Bertrand qui fait craquer la belle Élodie Gossuin. "Rien que de le voir avec nos enfants m'émeut. Il leur apprend la sérénité et l'humour, assure-t-elle. Bien sûr, Bertrand est le père de mes enfants, mais il est aussi mon meilleur ami, mon confident, mon mari... Il joue tous les rôles dans ma vie. On ne peut rester ensemble si l'on n'est qu'amant !"

Entre sa matinale radio sur RFM et ses tournages pour 6ter, l'animatrice n'est pas toujours présente à la maison. En semaine, c'est Bertrand qui s'occupe de leurs enfants. "Il n'y a pas de deal. Bertrand poursuit ses activités de mannequinat et il est surtout papa au foyer. Il s'investit beaucoup auprès de ses enfants et me soutient aussi énormément", lance-t-elle. Un équilibre qui n'est pas près d'être bouleversé par l'arrivée d'un cinquième bébé. "Il y a plus de chances que je me fasse ligaturer les trompes la semaine prochaine que de vous annoncer que je suis enceinte", nous avait confié avec humour l'heureuse maman en mars dernier.

