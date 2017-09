Elodie Gossuin : "J'ai ajouté Fauve Hautot à la liste de mes fantasmes"

Dans quelques semaines, les téléspectateurs de TF1 auront la chance de découvrir la ravissante Elodie Gossuin dans la 8e saison de Danse avec les stars. En attendant le lancement de la compétition, l'ex-Miss France de 36 ans a accepté de répondre aux questions de nos confrères de Télé 7 jours et a même évoqué ses fantasmes !

Effectivement, si Elodie est très épanouie avec son mari Bertrand Lacherie - avec qui elle a donné naissance aux jumeaux Jules et Rose (9 ans) puis Joséphine et Léonard (bientôt 4 ans) - elle reconnaît que ce dernier pourrait lui accorder une petite incartade si elle réussissait à mettre le grappin sur... Angelina Jolie. "C'est la seule personne avec laquelle Bertrand accepterait que je le trompe !", a-t-elle lâché avant de faire une révélation inattendue. "Depuis, j'ai ajouté Fauve Hautot à la liste. Je la trouve sublime, elle a ce truc quand elle bouge, elle incarne la femme dans toute sa sensualité. Comme Angelina, elle a ce que je n'ai pas : une grâce, une légèreté", a-t-elle dévoilé. Et de plaisanter : "Grâce à Danse avec les stars, ça va être plus facile de l'approcher qu'Angelina !"

Concernant Danse avec les stars, Elodie Gossuin n'a pas caché son enthousiasme à l'idée d'affronter prochainement des personnalités telles qu'Arielle Dombasle, Sinclair ou encore Vincent Cerutti : "Cela fait des années que j'en rêve ! Pour la petite histoire, j'avais déjà accepté une année mais, le lendemain, j'avais fait un test de grossesse qui s'était révélé positif... A l'époque, ce n'était pas très joyeux, j'ai suivi l'émission de mon lit d'hôpital. Je m'étais alors dit, une fois mes enfants grands, que ce serait le plus beau des défis", a-t-elle expliqué.

Une interview à découvrir en intégralité dans Télé 7 jours, actuellement en kiosque.