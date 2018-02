Elodie Gossuin prête pour un 5e enfant ? "J'ai adoré être enceinte mais..."

Elodie Gossuin est l'heureuse maman de deux paires de jumeaux, Jules et Rose (10 ans) ainsi que Joséphine et Léonard (4 ans), fruits de ses amours avec Bertrand Lacherie. Interrogée par Télé Star, l'ex-Miss France et Miss Europe 2001 a évoqué la possibilité d'agrandir encore sa petite famille dans un avenir proche...

"Je pense que ça ne serait pas raisonnable... Surtout si le cinquième enfant se transforme aussi en sixième enfant !", a d'abord commenté Elodie Gossuin, abonnée jusqu'ici aux jumeaux. Et de poursuivre : "Même si j'ai adoré être enceinte ! C'est la plus belle histoire qu'on puisse écrire... Mais, vraiment, je ne crois pas que ce soit raisonnable."

Il faut dire que notre très belle blonde de 37 ans a déjà un quotidien bien rempli. Entre sa vie d'animatrice radio sur RFM, la tournée Danse avec les stars et ses quatre rejetons à élever, Elodie ne chôme jamais ! Heureusement, elle peut compter sur son mari Bertrand pour l'épauler quoi qu'il arrive. "C'est lui ! Je ne peux pas l'expliquer. C'est mon évidence. Il remplit tous les rôles dans ma vie. C'est mon meilleur ami, mon mari... C'est vrai que nous avons une belle famille", a assuré l'ex-candidate de Danse avec les stars 8 (TF1) avec un bonheur non feint.

Une interview à retrouver en intégralité dans Télé Star, actuellement en kiosque.