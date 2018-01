Elodie Gossuin, l'infidélité de son mari Bertrand ? "Je pourrais concevoir..."

Elodie Gossuin est une femme très amoureuse.

Au détour d'une Interview Love accordée à Télé Star, l'ex-Miss France et ex-Miss Europe 2001 a révélé qu'elle était prête à faire beaucoup de choses par amour. Vivre à l'autre bout du monde avec Bertrand Lacherie – son mari depuis 11 ans – et leurs deux paires de jumeaux (Jules et Rose, 10 ans, puis Joséphine et Léonard, 4 ans) ? "Sans hésitation" ! Changer de métier, déménager ou même adopter un enfant ? "Evidemment" ! Cacher le corps d'une personne que son mari aurait malencontreusement assassinée ? "C'est affreux, mais... oui" !

Mais là où Elodie Gossuin a prouvé qu'elle était vraiment prête à faire beaucoup de sacrifices pour son amoureux – à une dissimulation d'homicide près, évidemment –, c'est quand elle a révélé qu'elle pourrait également supporter l'adultère de l'être aimé. "Je crois que je pourrais accepter son infidélité car par amour fou, je pourrais le concevoir pour ne pas le perdre. Mon amour pour lui est absolu", a-t-elle assuré.

En revanche, il ne faut pas exagérer non plus, Elodie Gossuin n'aura jamais recours à la chirurgie esthétique sur proposition de son époux et ne changera pas de garde-robe pour lui. Il y a des choses auxquelles on ne touche pas !

