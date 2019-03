Élodie Gossuin : Rare moment "très douloureux" sans ses enfants

Dès le 7 mars 2019, Élodie Gossuin sera aux commandes de nouveaux numéros des Vacances préférées des Français sur 6ter. À cette occasion, la belle animatrice a accepté de répondre aux questions de Purepeople.com. Ses meilleures vacances, ses pires galères à l'étranger, son séjour particulier sans les enfants... L'heureuse maman de 38 ans se livre.

Élodie Gossuin garde de beaux souvenirs de ses vacances... en camping ! Celle qui animera prochainement l'émission Vive le camping, toujours sur 6ter, raconte y avoir passé de belles vacances plus jeune et même aujourd'hui, avec ses deux paires de jumeaux, Jules et Rose (11 ans) ainsi que Joséphine et Léonard (5 ans), et son époux Bertrand Lacherie. C'est également en famille que l'ancienne Miss France a rencontré ses pires galères de vacances, comme elle le raconte dans notre vidéo.

Plus encore, la belle blonde évoque cette fois où elle s'est envolée pour New York avec son mari Bertrand... sans les enfants ! Quatre jours en amoureux magiques mais "très douloureux". Comme à chaque séparation avec ses quatre petits, Élodie Gossuin a le coeur serré. "Je n'arrive pas à être vraiment heureuse et à prendre du plaisir à partir si je ne suis pas avec eux", confie-t-elle.

Élodie Gossuin, animatrice "fière" sur 6ter

Fort heureusement, pour les tournages de ses émissions Les Vacances préférées des Français et Vive le camping sur 6ter, Élodie Gossuin n'a pas eu besoin de se séparer trop longtemps de ses enfants. D'ailleurs, l'animatrice est "très fière" que la chaîne fasse appel à elle. "Ces deux émissions, ce sont des vrais cadeaux pour moi", lance-t-elle. Et d'ajouter : "C'est vraiment fidèle à la réalité, on n'est pas dans la culture du buzz. C'est juste authentique. On peut en rire et en pleurer. Bref, c'est la vraie vie !" En bref, Élodie Gossuin s'éclate à la présentation de ses émissions et ça se ressent à l'antenne !

Rendez-vous à 21h dès le 7 mars sur 6ter afin de suivre Les Vacances préférées des Français avec Élodie Gossuin.

