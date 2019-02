Elodie Gossuin, son mari Bertrand ému : "Tu es la plus belle femme du monde"

Vendredi 22 février 2019, Elodie Gossuin a gâté ses abonnés Instagram en direct de ses vacances à Marrakech... et son mari Bertrand en est ravi !

L'heureuse maman de deux paires de jumeaux, Jules et Rose (11 ans) ainsi que Joséphine et Léonard (5 ans), fruits de ses amours avec Bertrand Lacherie, s'est en effet dévoilée en maillot de bain bleu (un bikini prêté par Geneviève de Fontenay issu du concours Miss France 1994) dans un cliché très inspiré par la série américaine Alerte à Malibu et Pamela Anderson.

Si les internautes ont beaucoup apprécié la jolie carte postale, Bertrand Lacherie – qui a immortalisé cette belle image de son épouse – a profité de l'occasion pour faire une déclaration d'amour à celle qui partage sa vie. Sur son propre compte Instagram, il a écrit : "Pin up des années 2010, enfin vers la fin de la décennie. Ici ou ailleurs, en maillot de bain ou en combinaison de ski, tu es la plus belle femme du monde. Love you Elodie." Une attention qui a beaucoup plu aux internautes.

Depuis le 18 février 2019, la sublime blonde de 38 ans, ex-Miss France et ex-Miss Europe 2001, enchaîne les publications Instagram mettant en scène ses enfants heureux au Maroc. Entre balades en famille et activités équestres (avec des chevaux en peluche !), la joyeuse tribu semble passer de très agréables moments qui resteront gravés longtemps dans leur mémoire. "Le bonheur, c'est de trouver des personnes qui partagent votre folie", a notamment écrit Élodie Gossuin en légende de son cliché équestre, le tout accompagné du hashtag #HappyMaman.

Un bonheur qui fait plaisir à voir...