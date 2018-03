Élodie Gossuin stylée : Sa nouvelle coupe plaît énormément !

Dire qu'Élodie Gossuin a changé de tête serait quelque peu exagéré mais force est de constater que son dernier passage chez le coiffeur lui a plutôt bien réussi !

En effet, fini la longue chevelure blonde, l'ex-Miss France et Miss Europe 2001 aujourd'hui âgée de 37 ans a décidé de couper quelques centimètres, de donner un joli mouvement ondulé au tout. Là voilà prête pour affronter le printemps ! "Nouvelle coupe pour une nouvelle émission #France2", a-t-elle notamment indiqué jeudi 29 mars en commentaire de deux photos Instagram affichant son nouveau style.

Bien entendu, les admirateurs de la maman des jumeaux, Jules et Rose (10 ans) et Joséphine et Léonard (4 ans) ont souhaité donner leur avis sur cette nouvelle apparence. "Tu es canon ma princesse, ça te va trop bien", "C'est parfait ! Vous êtes, je pense, une personne rare. Vous dégagez tellement de choses en plus de votre beauté", "Cette Coiffure était pour vous... Très jolie ! J'espère croiser un jour votre route... Je sais que nous serions en phase", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Nul doute que son mari Bertrand, avec qui elle vit une union sans nuage depuis de très nombreuses années, partage l'avis des internautes...