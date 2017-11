Élodie Varlet (Plus belle la vie) : Fini le congé maternité, elle est de retour

L'été dernier, la comédienne Élodie Varlet, qui incarne le rôle d'Estelle Cantorel dans Plus belle la vie, a donné naissance à son deuxième enfant. Un petit garçon, comme le premier, Marcus (3 ans). Après avoir pouponné pendant plusieurs mois, l'actrice fait une belle annonce à ses fans.

Dimanche 19 novembre, la jeune femme de 33 ans a publié sur Twitter une photo d'elle commentée : "Et me revoilà prête à repartir sur les chemins des studios de #pblv #family #comeback #heureuse ! Bon dimanche à tous et à viiiite."