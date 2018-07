Elsa Esnoult (Les Mystères de l'amour) a failli être zappée de la série !

Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose mais son visage vous est forcément familier. Elsa Esnoult est la comédienne et chanteuse que l'on peut retrouver dans la série à succès Les Mystères de l'amour sur TMC. Si elle jouit aujourd'hui d'une popularité grandissante, son rôle a pourtant bien failli rapidement passer à la trappe....

Interrogée par nos confrères du Parisien sur sa carrière en plein essor (ses deux premiers albums se sont vendus à plus de 50 000 exemplaires sans réel soutien télé ou radio), l'artiste de 29 ans qui joue l'amoureuse de "Cricri d'amour" dans la série produite par Jean-Luc Azoulay a confié : "Je suis extrêmement reconnaissante au public car c'est à lui que je dois de réaliser mon rêve. Quand je suis arrivée dans la série, il y a six ans, je devais rester quinze jours. C'est grâce à lui que je suis encore là. Pendant un an, j'ai été sortie de la série et cela m'a beaucoup manqué. Au public aussi, apparemment, qui avait lancé des pétitions pour que je revienne. Et c'est encore grâce au public que Jean-Luc Azoulay m'a fait confiance comme chanteuse et auteure."

De son côté, le célèbre patron d'AB Productions ne regrette apparemment pas sa décision de l'avoir réintégrée à l'intrigue puisqu'il a commenté : "Je suis en train de vivre le même phénomène qu'avec Hélène Rollès, vingt-cinq ans après Hélène et les garçons." Si les chiffres de ventes ne sont évidemment pas les mêmes que dans les années 90, force est de constater que la jeune artiste commence à faire le plein d'abonnés sur les réseaux sociaux. Une bonne nouvelle pour celle qui s'apprête à se lancer dans une série de concerts !

Elsa Esnoult sera notamment en concert à l'Alhambra à Paris le 12 décembre prochain et au Zénith de Paris le 23 mars 2019.