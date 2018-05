Elsa Lunghini : "Avec mon mari, on a un poids lourd, on parcourt le monde"

Mercredi 2 mai 2018, France 2 diffusera en prime time le téléfilm Parole contre parole avec Elsa Lunghini dans le rôle d'une femme violée, où elle donne la réplique à Francois Vincentelli. La comédienne de 44 ans, récompensée pour ce rôle par un prix d'interprétation au Festival des créations télévisuelles de Luchon, en parle dans les pages de Gala et évoque également sa propre vie, comblée de bonheur auprès de son mari...

On a connu Elsa Lunghini au bras de l'ancien footballeur Bixente Lizarazu mais, depuis quelques années, c'est avec Aurélien qu'elle partage beaucoup plus discrètement sa vie. Un homme qu'elle a épousé en 2013 et avec qui elle entretient une vie de liberté... "Avec mon mari, on a un poids lourd, un quinze tonnes aménagé avec lequel on parcourt le monde. Il avait déjà ce projet quand on s'est rencontrés, et moi j'avais très envie aussi d'une vie libre comme ça. Alors dès qu'on ne travaille pas ni l'un ni l'autre, on part. On ne pense qu'à ça. Et on fait du son, de l'image, de la vidéo...", a-t-elle confié à Gala.

Elsa Lunghini, qui n'a plus vraiment la contrainte de devoir veiller sur son fils - elle est la maman de Luigi, âgé de 23 ans et né de sa relation terminée avec le musicien allemand Peter Kröner - peut donc partir sur les routes l'esprit léger avec son mari. De son époux, elle dévoile qu'il est "décorateur dans le cinéma et la pub" mais qu'avant "il était dans l'image" et est "également musicien" ! Un touche-à-tout, comme elle... "On se retrouve sur beaucoup de choses en fait", clame-t-elle. A-t-elle trouvé la perle rare ?

Thomas Montet