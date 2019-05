Elton John et sa mère Sheila : "Une relation toxique et néfaste"

Elton John était particulièrement enthousiaste à l'idée de présenter le biopic dont il est le héros, Rocketman. Incarnée à l'écran par Taron Egerton, la star a participé activement au projet et était donc présente à Cannes le 16 mai 2019 pour dévoiler le film, hors compétition, au Festival. Dans ce long métrage, Bryce Dallas Howard joue le rôle de la mère de l'interprète de Your Song et, en interview dans l'émission Lorraine sur la chaîne britannique ITV, elle est revenue sur la relation complexe que l'artiste entretenait avec sa maman, décédée en 2017 à l'âge de 92 ans.

Sheila Farebrother est la mère de Reginald Kenneth Dwight, nom de naissance d'Elton John. Pour se glisser dans sa peau, Bryce Dallas Howard s'est évidemment intéressée à la relation que la légende de la musique entretenait avec elle, expliquant qu'elle était très toxique et néfaste : "on ne lui a pas montré l'amour et l'affection" qu'un enfant devrait recevoir, précise l'actrice. Ce qui serait, selon elle, dû au fait que cette femme n'avait pas compris qui était vraiment son fils et, surtout, qu'elle était profondément malheureuse. "Il a été élevé dans un foyer où il était enfant unique, sans qu'on lui témoigne amour et affection. Il y avait un vide qu'il ne pouvait pas remplir."

Elton John et sa mère ont eu des difficultés à maintenir le lien. Sheila Farebrother est décédée deux ans après qu'ils ont repris contact, sachant qu'il s'était passé neuf ans au cours desquels ils ne s'étaient plus parlé après une dispute. Dans le film, une réplique résonne d'ailleurs particulièrement : "J'espère que tu réalises que tu choisis une vie dans laquelle tu seras seul, à jamais", lui dit sa mère. Si elle apparaît dans le film, elle n'a pas souvent fait l'objet de déclarations d'Elton John dans les médias. En 2016, il avait ainsi expliqué au Mirror : "Par respect pour la vie privée de ma mère, j'ai toujours refusé de parler publiquement de notre relation. Cependant, je peux vous dire que nous sommes de nouveau en contact et que nous nous sommes revus pour son 90e anniversaire." Il avait par ailleurs donné 30000 livres sterling pour qu'elle puisse recevoir de nouvelles hanches.

À la fin des années 2000, mère et fils se sont fâchés et ne se sont réconciliés qu'en 2015. Le chanteur reprochait à sa mère d'être restée proche d'anciens collaborateurs et amants. En 2017, pour la fête des Mères, Elton John tweetait à Sheila : "Tellement heureux que nous nous revoyions. Love. Elton." Il avait également signé un texte émouvant pour la cérémonie en son honneur en janvier 2018. Cependant, on a appris qu'à sa mort, elle n'a pas laissé beaucoup de souvenirs à son fils, aujourd'hui père de deux enfants avec son mari David Furnish : deux vases et des photos de famille...