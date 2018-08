Émeric (L'amour est dans le pré 2018) : Comment il a reçu ses prétendantes

Ce lundi 27 août 2018, un nouvel épisode de L'amour est dans le pré saison 13 sera diffusé dès 21h sur M6. Parmi les quatorze agriculteurs à participer au programme sentimental présenté par la vedette de la chaîne, Karine Le Marchand, on retrouve Émeric, pépiniériste et apiculteur breton de 32 ans.

Lors de la conférence de presse de l'émission, ce papa d'une petite fille prénommée Marine (6 ans), a accepté de révéler les efforts qu'il avait faits avant de recevoir ses prétendantes. À commencer par le logement, car Émeric ne vit pas dans son exploitation mais en ville, avec vue sur la mer : "J'ai dû louer un gîte parce que j'habite assez loin de mon exploitation. Du coup, j'avais loué un gîte pour recevoir les filles. Sinon, il y avait la maison de mes parents mais je ne voulais pas squatter chez eux." Il précise également ne rien avoir laissé au hasard pour éviter tout débordement pouvant nourrir un quelconque buzz : "Chez moi, tout était assez carré pour qu'il n'y ait pas d'anecdotes qui passent à la télé."

Par ailleurs, l'agriculteur s'épanche sur sa première expérience télé et la présence quotidienne des caméras. Une contrainte nécessaire mais parfois pesante comme il l'explique : "On les oublie vite [les caméras, NDLR] mais quand on est dans la séduction, c'est compliqué. T'essayes de te rapprocher et t'as la caméra derrière (rires)."

Malgré tout, le beau Émeric aura réussi à se laisser aller et même à parler de ses sentiments, notamment avec Karine Le Marchand, qui les accompagne tout au long de l'aventure : "Elle nous met à l'aise. Quand on la rencontre pour la première fois, c'est comme quand on la voit à la télé. Elle pose les questions qu'il faut. T'arrives à te dévoiler facilement. Je ne pensais pas dire des choses et puis finalement elle a réussi à me les faire dire."

